Пребылов Владимир Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1898 ст.
Дочь: Матрона Владимировна
Мать ребёнка: Пребылова Анна Ильина
Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.
Сын: Пребылов Федор Владимирович
Мать ребёнка: Пребылова Анна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пребылова Анна Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно