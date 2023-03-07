Пребылов Владимир Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пребылов Владимир Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1898 ст.

Дочь: Матрона Владимировна

Мать ребёнка: Пребылова Анна Ильина

Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.

Сын: Пребылов Федор Владимирович

Мать ребёнка: Пребылова Анна Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пребылова Анна Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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