Даниель-Бек (Бороздина) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниель-Бек (Бороздина) Нина Георгиевна

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бороздин Георгий Семенович

Мать: Бороздина София Гермагеновна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.04.1939

Дочь: Филимонова София Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниель-Бек Владимир Сергеевич

Смерть
1982
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