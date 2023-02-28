Даниель-Бек (Бороздина) Нина Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1939
Дочь: Филимонова София Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982