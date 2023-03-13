Самарина Прасковья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Самаринъ Андрей
Отец ребёнка: Самаринъ Иванъ
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Самаринъ Иванъ
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Сын: Самаринъ Егоръ
Отец ребёнка: Самаринъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самаринъ Иванъ