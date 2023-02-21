Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1875
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Шестаков Семен
деревня Поваренки
Рождение ребёнка
18.08.1877
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Шестаков Семен
деревня Поваренки
Рождение ребёнка
29.07.1881
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Шестаков Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Шестаков Семен
Работа или профессия
Неизвестно