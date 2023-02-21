Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1875

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Шестаков Семен

деревня Поваренки
Рождение ребёнка
18.08.1877

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Шестаков Семен

деревня Поваренки
Рождение ребёнка
29.07.1881

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Шестаков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Шестаков Семен

Работа или профессия
Неизвестно
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