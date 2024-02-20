Бычуткина (Фурсова) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычуткина (Фурсова) Параскева Андреевна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

23.07.1897

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1897

Отец: Фурсов Андрей Яковлевич

Мать: Фурсова Надежда Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
24.05.1917

Муж: Бычуткин Иван Петрович

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
1920

Сын: Бычуткин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бычуткин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Петрович

Воронежская обл., Эртильский р-н, с. Ячейко
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бычуткин Николай Иванович

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Бычуткин Петр Иванович

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Петрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Бычуткин Василий Иванович

Отец ребёнка: Бычуткин Иван Петрович

Смерть
1976
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