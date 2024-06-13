Якименко Макарий Радионович
Место рождения
Дата рождения18.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1886
Бракосочетание
10.02.1908
Рождение ребёнка
07.06.1908
Сын: Якименко Александр Макарович
Мать ребёнка: Якименко (Москотина) Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1910
Дочь: Якименко Ксения Макаровна
Мать ребёнка: Якименко (Москотина) Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1913
Дочь: Якименко Мария Макаровна
Мать ребёнка: Якименко (Москотина) Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно