Якименко Макарий Радионович 18.01.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Якименко Макарий Радионович

Место рождения

Нежинское, Чернігівська область

Дата рождения

18.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1886

Отец: Якименко Родион Леонтьевич

Мать: Якименко Домникия Тарасовна

Нежинское, Чернігівська область
Бракосочетание
10.02.1908

Жена: Якименко (Москотина) Ульяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1908

Сын: Якименко Александр Макарович

Мать ребёнка: Якименко (Москотина) Ульяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1910

Дочь: Якименко Ксения Макаровна

Мать ребёнка: Якименко (Москотина) Ульяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1913

Дочь: Якименко Мария Макаровна

Мать ребёнка: Якименко (Москотина) Ульяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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