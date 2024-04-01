Киженцева (Елфимова) Евдокия Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Бракосочетание
05.07.1780
Рождение ребёнка
05.10.1781
Дочь: Устинья Андреева
Отец ребёнка: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов
Рождение ребёнка
29.12.1783
Отец ребёнка: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов
Смерть
Неизвестно