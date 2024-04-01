Киженцева (Елфимова) Евдокия Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киженцева (Елфимова) Евдокия Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Елфимов Козма Отст. Драгун Д. Кривоозерной

Мать: Елфимова Возм. Агрипина Иванова

Бракосочетание
05.07.1780

Муж: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов

Рождение ребёнка
05.10.1781

Дочь: Устинья Андреева

Отец ребёнка: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов

Рождение ребёнка
29.12.1783

Сын: Киженцев Стефан Андреев

Отец ребёнка: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Киженцев Андрей Андреев

Отец ребёнка: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов

Смерть
Неизвестно
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