Шереметев Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1822
Дата смерти28.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1822
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметев Василий Борисович
Мать ребёнка: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметев Сергей
Мать ребёнка: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1860
Рождение ребёнка
30.07.1863
Сын: Шереметев Николай Борисович
Мать ребёнка: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шереметев Борис Борисович
Мать ребёнка: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1872
Дочь: Федорова (Шереметевa) Дарья Борисовна
Мать ребёнка: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна
Смерть
28.12.1906
Похороны
Неизвестно