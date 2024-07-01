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Шереметев Борис Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1822

Дата смерти

28.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1822

Отец: Шереметев Сергей Васильевич

Мать: Шереметевa (Алмазова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметев Василий Борисович

Мать ребёнка: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметев Сергей

Мать ребёнка: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1860

Жена: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
30.07.1863

Сын: Шереметев Николай Борисович

Мать ребёнка: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Шереметев Борис Борисович

Мать ребёнка: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.1872

Дочь: Федорова (Шереметевa) Дарья Борисовна

Мать ребёнка: Шереметева (Шипова) Ольга Николаевна

Смерть
28.12.1906
Похороны
Неизвестно

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