Корсун Ирина Анисимовна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Корсун Пахом / Парфен / Федорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Корсун Пахом / Парфен / Федорович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно