Корсун Ирина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Ирина Анисимовна

Корсун Ирина Анисимовна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Сын: Корсун Федор Пахомович

Отец ребёнка: Корсун Пахом / Парфен / Федорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1796

Сын: Корсун Тихон Пахомович

Отец ребёнка: Корсун Пахом / Парфен / Федорович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Пахом / Парфен / Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close