(Обжорина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обжорина) Васса

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

07.08.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1853

Отец: не указан

Мать: Обжорина Марина

Александровка
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