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(Обжорина) Васса
(Обжорина) Васса
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
07.08.1853
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Обжорина (Горохова) Марина
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1853
Отец: не указан
Мать:
Обжорина Марина
Александровка
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