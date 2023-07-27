Икрина (Икрина) Агрипина Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Агрипина Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Икрин Лука Викентьевич

Отец ребёнка: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)

Рождение ребёнка
27.11.1848

Дочь: Августа Викентьева

Отец ребёнка: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Икрин Еким Викентьев

Отец ребёнка: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)

Рождение ребёнка
05.05.1851

Сын: Икрин Николай Викентьев

Отец ребёнка: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)

Смерть
Неизвестно
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