Икрина (Икрина) Агрипина Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)
Рождение ребёнка
27.11.1848
Дочь: Августа Викентьева
Отец ребёнка: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Икрин Еким Викентьев
Отец ребёнка: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)
Рождение ребёнка
05.05.1851
Отец ребёнка: Икрин Викентий Анисимов (Онисимов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно