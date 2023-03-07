Щетинина (Королева) Гликерия Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Шмелева Пелагия Степановна
Отец ребёнка: Щетинин (михайлин) Степан Петров
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Щетинин (михайлин) Степан Петров
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Щетинин (михайлин) Степан Петров
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Щетинин (михайлин) Степан Петров
Рождение ребёнка
1909
Сын: Щетини Иван (мл) Степанов
Отец ребёнка: Щетинин (михайлин) Степан Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1909