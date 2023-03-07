Щетинина (Королева) Гликерия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩетинина (Королева) Гликерия Николаева

Щетинина (Королева) Гликерия Николаева

avatar

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Шмелева Пелагия Степановна

Отец ребёнка: Щетинин (михайлин) Степан Петров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Щетинин Иоанн Степанов

Отец ребёнка: Щетинин (михайлин) Степан Петров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Щетинин Михаил Степанов

Отец ребёнка: Щетинин (михайлин) Степан Петров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Щетинин Федор Степанов

Отец ребёнка: Щетинин (михайлин) Степан Петров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Щетини Иван (мл) Степанов

Отец ребёнка: Щетинин (михайлин) Степан Петров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин (михайлин) Степан Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1909
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close