Щетинина (Кульдина) Мария (Агафья) Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина (Кульдина) Мария (Агафья) Романова

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин (михайлин) Иван Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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