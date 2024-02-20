Гаспаров ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Гаспаров Николай
Мать ребёнка: Гаспарова Ксения Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаспарова Ксения Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаспарова Ксения Савельевна
Смерть
Неизвестно