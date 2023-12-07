Тараканова (Баракова) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Баракова) Дарья Алексеевна

Место рождения

Кондрашино

Дата рождения

24.03.1850

Дата смерти

14.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева (Тораканова) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Герасим Дмитриевич

Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1886

Дочь: Лыхина (Тораканова) Харитина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.03.1918

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