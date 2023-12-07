Тараканова (Баракова) Дарья Алексеевна
Место рожденияКондрашино
Дата рождения24.03.1850
Дата смерти14.03.1918
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева (Тораканова) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Герасим Дмитриевич
Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1886
Дочь: Лыхина (Тораканова) Харитина Дмитриевна
Отец ребёнка: Тараканов Дмитрий Михайлович
Смерть
14.03.1918