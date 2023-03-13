Шлемова Онисья Панина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шлемовъ Архипъ
Отец ребёнка: Шлемовъ Андрей
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шлемовъ Андрей
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлемовъ Андрей