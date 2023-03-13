Шлемова Онисья Панина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШлемова Онисья Панина

Шлемова Онисья Панина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шлемовъ Архипъ

Отец ребёнка: Шлемовъ Андрей

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шлемовъ Андрей

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлемовъ Андрей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close