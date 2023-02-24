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Родионова Валентина Цыплякова

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Место рождения

Город Баку , Азербайджан

Дата рождения

22.07.1915

Дата смерти

03.12.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Муж

1909 г.р.
1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1915

Отец: не указан

Мать: Екатерина Цыплякова

Город Баку , Азербайджан
Рождение ребёнка
22.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брацыхин Вов Иван Филиппович

Город Баку , Азербайджан
Рождение ребёнка
22.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брацыхин Вов Иван Филиппович

Город Баку , Азербайджан
Рождение ребёнка
28.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Александр Иванович

Город Баку , Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брацыхин Вов Иван Филиппович

Смерть
03.12.1986
Город Баку , Азербайджан
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