Родионова Валентина Цыплякова
Место рожденияГород Баку , Азербайджан
Дата рождения22.07.1915
Дата смерти03.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1915
Отец: не указан
Мать: Екатерина Цыплякова
Город Баку , Азербайджан
Рождение ребёнка
22.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брацыхин Вов Иван Филиппович
Город Баку , Азербайджан
Рождение ребёнка
22.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брацыхин Вов Иван Филиппович
Город Баку , Азербайджан
Рождение ребёнка
28.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Александр Иванович
Город Баку , Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1986
Город Баку , Азербайджан