Горбунова (Русакова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова (Русакова) Татьяна Ивановна

Горбунова (Русакова) Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

07.01.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1788 по 1796 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1825

Отец: Русаков Иван Васильевич

Мать: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
У крестьянина редута Изылбашского
Крещение
10.01.1825 ст.
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
крестьянин редута Изылбашского Егор Морозов, кр. Иуды Петрова жена Наталья ГИАОО 16-2-63 Метрическая тетрадь Покровского села Покровской церкви л.427, эл.401
Бракосочетание
29.09.1846

Муж: Горбунов Евдоким Андреевич

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close