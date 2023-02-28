Горбунова (Русакова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.01.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1825
Отец: Русаков Иван Васильевич
Мать: не указана
У крестьянина редута Изылбашского
Крещение
10.01.1825 ст.
крестьянин редута Изылбашского Егор Морозов, кр. Иуды Петрова жена Наталья ГИАОО 16-2-63 Метрическая тетрадь Покровского села Покровской церкви л.427, эл.401
Бракосочетание
29.09.1846
Смерть
Неизвестно