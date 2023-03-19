Панин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панин Яков Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райсбих Валентина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сачко Тамара Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно