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(Сиротина) Марфа
(Сиротина) Марфа
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1793
Пол
Женский
Отец
Сиротинъ Макаръ
1772 г.р.
Мать
Сиротина (Зайцева) Лукерья
1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Сиротинъ Макаръ
Мать:
Сиротина Лукерья
Дурасовка
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