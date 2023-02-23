Фомин Иван
Место рожденияЧелябинская область
Дата рожденияС 1904 по 1908
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1904 по 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Челябинская область
Рождение ребёнка
08.?.1929
Мать ребёнка: Фомина Пелагея
город Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Пелагея
Смерть
1980
г. Херсон
Похороны
Неизвестно
г. Херсон, пос. Камышаны