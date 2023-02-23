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Фомин Иван

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Место рождения

Челябинская область

Дата рождения

С 1904 по 1908

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1904 по 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинская область
Рождение ребёнка
08.?.1929

Сын: Фомин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Фомина Пелагея

город Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Пелагея

Смерть
1980
г. Херсон
Похороны
Неизвестно
г. Херсон, пос. Камышаны
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