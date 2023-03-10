Чарноцкий Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Петина Янина (Нина) Александровна
Мать ребёнка: Чарноцкая Мария Иосифовна
Седлец (Siedlce)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарноцкий Мариян Александрович
Мать ребёнка: Чарноцкая Мария Иосифовна
Седлец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарноцкий Люциян Александрович
Мать ребёнка: Чарноцкая Мария Иосифовна
Седлец
Смерть
Неизвестно