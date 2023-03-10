Чарноцкий Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарноцкий Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Петина Янина (Нина) Александровна

Мать ребёнка: Чарноцкая Мария Иосифовна

Седлец (Siedlce)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарноцкий Мариян Александрович

Мать ребёнка: Чарноцкая Мария Иосифовна

Седлец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарноцкий Люциян Александрович

Мать ребёнка: Чарноцкая Мария Иосифовна

Седлец
Смерть
Неизвестно
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