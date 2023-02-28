Гордеева Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Гордеев Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Дочь: Васса Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Дочь: Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Дочь: Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич