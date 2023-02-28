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Гордеева Анна Яковлевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.02.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1855

Отец: Сух.тер. Яков Иванович

Мать: Гордеева Анастасия Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1871

Муж: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
07.07.1872

Сын: Гордеев Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1878

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1881

Дочь: Васса Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1884

Сын: Гордеев Макар Михайлович

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1886

Сын: Гордеев Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1888

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1891

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1893

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1893

Дочь: Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1894

Сын: Гордеев Мирон Михайлович

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1897

Дочь: Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1900

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев (муратов) Михаил Алексеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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