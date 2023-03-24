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Nissinen Tauno Matinpoika

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Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

27.06.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1898

Отец: Nissinen Matti Tahvonpoika

Мать: Maria Tahvontytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Hoilolan hautausmaa, Hoilola, ОПРЕДЕЛИТЬ
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