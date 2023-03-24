Nissinen Tauno Matinpoika
Место рожденияSaarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения27.06.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1898
Отец: Nissinen Matti Tahvonpoika
Мать: Maria Tahvontytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Hoilolan hautausmaa, Hoilola, ОПРЕДЕЛИТЬ