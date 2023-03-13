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Попковъ Родионъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Попковъ Никита Михайловъ

Мать: Попкова Матрена Устимова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Попкова Наталья Козмина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Попкова Наталья Козмина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Попковъ Потапъ

Мать ребёнка: Попкова Наталья Козмина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Попковъ Арефий

Мать ребёнка: Попкова Наталья Козмина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Наталья Козмина

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