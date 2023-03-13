Попковъ Родионъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Попковъ Никита Михайловъ
Мать: Попкова Матрена Устимова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Попкова Наталья Козмина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Попкова Наталья Козмина
Рождение ребёнка
1786
Сын: Попковъ Потапъ
Мать ребёнка: Попкова Наталья Козмина
Рождение ребёнка
1791
Сын: Попковъ Арефий
Мать ребёнка: Попкова Наталья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Наталья Козмина