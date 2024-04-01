Лукьянская Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянская Мария Ивановна

Лукьянская Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянский Феликс Венедиктович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Богунова (Лукьянская) Надежда Феликсовна

Отец ребёнка: Лукьянский Феликс Венедиктович

Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Лукьянский Анатолий Феликсович

Отец ребёнка: Лукьянский Феликс Венедиктович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.