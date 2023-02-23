Безобразовский (Хвалынск) Лев
Место рожденияг. Хвалынск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Хвалынск
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дрындина Марфа (Мария) Львовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безобразовский (хвалынск) Иван Львович
Мать ребёнка: ?
г. Хвалынск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Львовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно