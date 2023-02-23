Безобразовский (Хвалынск) Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безобразовский (Хвалынск) Лев

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Место рождения

г. Хвалынск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Хвалынск
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дрындина Марфа (Мария) Львовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безобразовский (хвалынск) Иван Львович

Мать ребёнка: ?

г. Хвалынск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Львовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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