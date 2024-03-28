кеннет 1, кинаэд
Место рожденияНе указано
Дата рождения810
Дата смерти13.02.858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
810
Отец: алпин 2, мак эохайд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: нн
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: нн
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эд
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: кеннета 1 макальпина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
836
Сын: константин 1
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.02.858