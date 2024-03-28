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кеннет 1, кинаэд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

810

Дата смерти

13.02.858

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
810

Отец: алпин 2, мак эохайд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: нн

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: нн

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эд

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: кеннета 1 макальпина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
836

Сын: константин 1

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.02.858

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