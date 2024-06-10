Олейников Григорий Лукин
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1915
Дочь: Олейникова (Олейникова) Иулитта Григорьева
Мать ребёнка: Олейникова (Хиневич) Александра Симеонова
Рождение ребёнка
27.06.1918
Сын: Олейников Павел Григорьев
Мать ребёнка: Олейникова (Хиневич) Александра Симеонова
Смерть
Неизвестно