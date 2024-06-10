Олейников Григорий Лукин 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олейников Григорий Лукин

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Олейников Лука Мануилов

Мать: Олейникова Пелагия Потапиева

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олейникова (Хиневич) Александра Симеонова

Рождение ребёнка
29.07.1915

Дочь: Олейникова (Олейникова) Иулитта Григорьева

Мать ребёнка: Олейникова (Хиневич) Александра Симеонова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.06.1918

Сын: Олейников Павел Григорьев

Мать ребёнка: Олейникова (Хиневич) Александра Симеонова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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