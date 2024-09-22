Лапшин Василий Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
12.08.1861 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/39
Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.
Мать ребёнка: (Орлова) Авдотья Павловна
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/148
Смерть
Неизвестно