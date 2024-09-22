Лапшин Василий Ананьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшин Василий Ананьевич

Лапшин Василий Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина (--) Ирина Тимофеевна

Восприемник
12.08.1861 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/39
Рождение ребёнка
10.09.1876 ст.

Сын: Лапшин Иван Васильевич

Мать ребёнка: (Орлова) Авдотья Павловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/148
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.