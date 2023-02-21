Лебедев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лебедев Иван Иванович

Мать ребёнка: Лебедева Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Лебедев Александр Иванович

Мать ребёнка: Лебедева Анна Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Анна Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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