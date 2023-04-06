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Дубинко Даниил Николаевич

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Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Дубинко Николай Кузьмич

Мать: Дубинко Епистимия Павловна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
27.05.1883

Дочь: Елена Даниловна

Мать ребёнка: Дубинко Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
06.08.1884

Сын: Дубинко Матвей Данилович

Мать ребёнка: Дубинко Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
02.01.1887

Дочь: Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Дубинко Евдокия Петровна

Китченковка, Харківська область
Бракосочетание
17.04.1887

Жена: Дубинко Ксения Петровна

Китченковка, Харківська область
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Дубинко Александр Данилович

Мать ребёнка: Дубинко Ксения Петровна

Китченковка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинко Евдокия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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