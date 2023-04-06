Дубинко Даниил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
27.05.1883
Дочь: Елена Даниловна
Мать ребёнка: Дубинко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1884
Мать ребёнка: Дубинко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
02.01.1887
Дочь: Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Дубинко Евдокия Петровна
Бракосочетание
17.04.1887
Жена: Дубинко Ксения Петровна
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Дубинко Александр Данилович
Мать ребёнка: Дубинко Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубинко Евдокия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно