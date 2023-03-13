Зубковъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Зубковъ Якимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Зубкова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Зубковъ Игнатий
Мать ребёнка: Зубкова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Зубкова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Зубковъ Артемий
Мать ребёнка: Зубкова Ирина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Ирина Яковлева
Смерть
1794
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан