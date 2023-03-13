Зубковъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубковъ Никита

Зубковъ Никита

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Зубковъ Якимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Зубкова Ирина Яковлева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Зубковъ Игнатий

Мать ребёнка: Зубкова Ирина Яковлева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Зубкова Ирина Яковлева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Зубковъ Артемий

Мать ребёнка: Зубкова Ирина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Ирина Яковлева

Смерть
1794
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close