Шеляпина (Шитикова) Аграфена Силина
Место рождения
Дата рождения1733
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1733
Отец: Шитиков Сила Матвеев
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1756
Тобольский архив, Ф. И156, оп. 20, д. 767, лл. 207-211 об. Того ж Мехонского приходу деревни Шайтанской крестьянский сын Корнило Андреев ШАЛЯПИН первым браком того ж приходу крестьянина Силы Шитикова ... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1756
Дочь: Шеляпина Варвара Корнилова
Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев
Тобольский архив, Ф. И156, оп. 20, д. 767, лл. 207-211 об. Подана Января 15 дня 1757 году Книга Тобольской Епархии Мехонского острогу Христорождественской церкви священников Илии Варлакова, Федосея З... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Сын: Шеляпин Гур Корнилов
Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Шеляпина Катерина Корнилова
Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев
Рождение ребёнка
03.11.1762
Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Шеляпина Авдотья Корнилова
Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Шеляпина Марфа Корнилова
Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев
Отлана взамужество до 1795 года
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Шеляпина Парасковья Корнилова
Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев