Шеляпина (Шитикова) Аграфена Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеляпина (Шитикова) Аграфена Силина

Место рождения

Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Шитиков Сила Матвеев

Мать: не указана

Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
13.01.1756

Муж: Шеляпин Корнило Андреев

Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Тобольский архив, Ф. И156, оп. 20, д. 767, лл. 207-211 об. Того ж Мехонского приходу деревни Шайтанской крестьянский сын Корнило Андреев ШАЛЯПИН первым браком того ж приходу крестьянина Силы Шитикова ... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1756

Дочь: Шеляпина Варвара Корнилова

Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Тобольский архив, Ф. И156, оп. 20, д. 767, лл. 207-211 об. Подана Января 15 дня 1757 году Книга Тобольской Епархии Мехонского острогу Христорождественской церкви священников Илии Варлакова, Федосея З... Показать все
Рождение ребёнка
1759

Сын: Шеляпин Гур Корнилов

Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Шеляпина Катерина Корнилова

Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1762

Сын: Шеляпин Михайло Корнилов

Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Шеляпина Авдотья Корнилова

Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Шеляпина Марфа Корнилова

Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Отлана взамужество до 1795 года
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шеляпин Зотей Корнилов

Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Шеляпина Парасковья Корнилова

Отец ребёнка: Шеляпин Корнило Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния

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