Астапова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Астапова Нина Афанасьвна

Отец ребёнка: Астапов Афанасий

Рождение ребёнка
11.01.1939

Дочь: Бырычева Нина Афанасьвна

Отец ребёнка: Астапов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астапов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Астапов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астапова-Воронцова Мария Афанасьвна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астапова Зинаида Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапов Афанасий

Смерть
Неизвестно
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