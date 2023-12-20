Астапова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1939
Дочь: Астапова Нина Афанасьвна
Отец ребёнка: Астапов Афанасий
Рождение ребёнка
11.01.1939
Дочь: Бырычева Нина Афанасьвна
Отец ребёнка: Астапов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астапов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Астапов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астапова-Воронцова Мария Афанасьвна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астапова Зинаида Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астапов Афанасий
Смерть
Неизвестно