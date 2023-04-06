Базуев Акакiй Миронов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Базуев Мирон Леонтьев
Мать: Федосья Терентьева
Бракосочетание
14.01.1849
Жена: Пушина Лукiя Кондратова
Рождение ребёнка
23.07.1850
Дочь: Параскева Акакiева
Мать ребёнка: Пушина Лукiя Кондратова
Рождение ребёнка
07.12.1851
Мать ребёнка: Пушина Лукiя Кондратова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно