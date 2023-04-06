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Базуев Акакiй Миронов

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Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Базуев Мирон Леонтьев

Мать: Федосья Терентьева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.01.1849

Жена: Пушина Лукiя Кондратова

Рождение ребёнка
23.07.1850

Дочь: Параскева Акакiева

Мать ребёнка: Пушина Лукiя Кондратова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.12.1851

Сын: Базуев Евграф Акакiев

Мать ребёнка: Пушина Лукiя Кондратова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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