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Везигина Марья Антипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Везигин Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Везигин Филип Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Везигин Артемий Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Везигин Федот Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Везигин Кондратий Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Везигин Андриян Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Везигин Осип (Иосиф) Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Маирина Ивановна

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Везигин Иван Иванов

Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Иван Стефанов

Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1805
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