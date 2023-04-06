Везигина Марья Антипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Везигин Филип Иванов
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Везигин Федот Иванов
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Везигин Осип (Иосиф) Иванов
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Маирина Ивановна
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Везигин Иван Иванов
Отец ребёнка: Везигин Иван Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1805