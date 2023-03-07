Зотова (Хрѣнова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Хрѣновъ Федулъ
Мать: Хрѣнова Анна
Рождение ребёнка
18.10.1869
Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ
Рождение ребёнка
25.04.1875
Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Чудновъ Леонтій
Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ
Рождение ребёнка
17.12.1881
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ
Рождение ребёнка
15.04.1883
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1885
Дочь: Гликерія
Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ
Бракосочетание
Неизвестно