Зотова (Хрѣнова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Хрѣнова) Матрена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Хрѣновъ Федулъ

Мать: Хрѣнова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1869

Сын: Чудновъ (зотовъ) Артемій

Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Чудновъ (зотовъ) Степанъ

Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Чудновъ Леонтій

Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ

Рождение ребёнка
17.12.1881

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1883

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1885

Дочь: Гликерія

Отец ребёнка: Чудновъ (зотовъ) Романъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудновъ (зотовъ) Романъ

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