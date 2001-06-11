Шелупина Валерия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелупина Валерия Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2001

Отец: Лобко Евгений Анатольевич

Мать: Ирина Владимировна

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