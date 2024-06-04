Солодовникова Прасковья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова Прасковья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Андрей Савельев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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