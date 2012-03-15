Новоселов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1940
Дата смерти15.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1940
Отец: Новоселов Сергей Иванович
Мать: Фекла (Тина)
Рождение ребёнка
14.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новоселова Раиса
Искитим
Рождение ребёнка
17.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новоселова Раиса
Искитим
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новоселова Раиса
Смерть
15.03.2012
Искитим