Новоселов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1940

Дата смерти

15.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1940

Отец: Новоселов Сергей Иванович

Мать: Фекла (Тина)

Рождение ребёнка
14.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новоселова Раиса

Искитим
Рождение ребёнка
17.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новоселова Раиса

Искитим
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Раиса

Смерть
15.03.2012
Искитим
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