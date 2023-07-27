Икрина (Кузнецова) (Кузнецова) Парасковья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.01.1898
Рождение ребёнка
03.02.1899
Сын: Икрин Федор Александрович
Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
08.11.1900
Сын: Икрин Александр Александрович
Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
13.06.1902
Сын: Икрин Тихон Александрович
Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
18.11.1903
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
24.06.1905
Сын: Икрин Павел Александрович
Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич
Рождение ребёнка
12.10.1907
Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич
Смерть
После 1907