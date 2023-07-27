Икрина (Кузнецова) (Кузнецова) Парасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Кузнецова) (Кузнецова) Парасковья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1898

Муж: Икрин Александр Гордеевич

Рождение ребёнка
03.02.1899

Сын: Икрин Федор Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич

Рождение ребёнка
08.11.1900

Сын: Икрин Александр Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич

Рождение ребёнка
13.06.1902

Сын: Икрин Тихон Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич

Рождение ребёнка
18.11.1903

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич

Рождение ребёнка
24.06.1905

Сын: Икрин Павел Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич

Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Икрин Иван Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Гордеевич

Смерть
После 1907
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