Курлейцева (Лекарскаго) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлейцева (Лекарскаго) Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

03.08.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Лекарский Петръ

Мать: Матвеева Мавра

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Курлейцева Хіонія

Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1832

Сын: Курлейцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1834

Сын: Курлейцевъ Константинъ

Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1835

Сын: Курлейцевъ Николай

Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1837

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1840

Сын: Курлейцевъ Василій

Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1841

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1844

Сын: Курлейцевъ Якимъ

Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1846

Сын: Курлейцевъ Константинъ

Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курлейцевъ Иванъ

Смерть
03.08.1853
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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