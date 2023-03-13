Курлейцева (Лекарскаго) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти03.08.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Лекарский Петръ
Мать: Матвеева Мавра
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Курлейцева Хіонія
Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Курлейцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.05.1834
Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.05.1835
Сын: Курлейцевъ Николай
Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
31.10.1837
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.01.1840
Сын: Курлейцевъ Василій
Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.09.1841
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.09.1844
Сын: Курлейцевъ Якимъ
Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.05.1846
Отец ребёнка: Курлейцевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курлейцевъ Иванъ
Смерть
03.08.1853