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Быленцов Илларион Савельевич

Место рождения

сл.Николаевка Изюмского уезда Харьковской губ.Россия

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

сл.Николаевка Изюмского уезда Харьковской губ.Россия
Бракосочетание
11.01.1881

Жена: Быленцова Агрипина Григорьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1981г / зап.№ 2 /, Ф-265-1-6 / лист № 20 /
Смерть
Неизвестно
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