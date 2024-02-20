Быленцов Илларион Савельевич
Место рождениясл.Николаевка Изюмского уезда Харьковской губ.Россия
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
сл.Николаевка Изюмского уезда Харьковской губ.Россия
Бракосочетание
11.01.1881
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1981г / зап.№ 2 /, Ф-265-1-6 / лист № 20 /
Смерть
Неизвестно