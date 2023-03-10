Голубцова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубцов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
06.10.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубцов Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
зав. детским домом