Голубцова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубцов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
06.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубцов Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Петр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
зав. детским домом
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