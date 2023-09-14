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Положий Антон Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Положий Филипп Семенович

Мать: Варвара Назаровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евгения Антонова

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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