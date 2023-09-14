Положий Антон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Положий Филипп Семенович
Мать: Варвара Назаровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евгения Антонова
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно