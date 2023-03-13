Тихонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонъ

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Место рождения

Тимошкино

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Павелъ Никитинъ

Мать: Акулина Дементьева

Тимошкино
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