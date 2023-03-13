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Тихонъ
Тихонъ
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Место рождения
Тимошкино
Дата рождения
1752
Пол
Мужской
Отец
Павелъ Никитинъ
1715 г.р.
Мать
Акулина Дементьева
1720 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец:
Павелъ Никитинъ
Мать:
Акулина Дементьева
Тимошкино
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