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Лукин Алексей Александрович
Лукин Алексей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Пол
Мужской
Отец
Лукин Александр Филиппович
1871 г.р.
Мать
Лукина (Ерофеева) Мария Павловна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Лукин Александр Филиппович
Мать:
Лукина Мария Павловна
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