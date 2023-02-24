Лукин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Лукин Александр Филиппович

Мать: Лукина Мария Павловна

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