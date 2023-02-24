Цыпляков Виктор Иванович
Место рожденияГород Баку , Азербайджан
Дата рождения15.04.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1906
Отец: Цыпляков Иван Иванович
Мать: Цыплякова Васса Филинова
Город Баку , Азербайджан
Рождение ребёнка
1937
Сын: Цыпляков Владимир Викторович
Мать ребёнка: Цыплякова Антонина
Город Баку , Азербайджан
Смерть
Неизвестно
Город Баку , Азербайджан