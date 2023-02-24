Цыпляков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпляков Виктор Иванович

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Место рождения

Город Баку , Азербайджан

Дата рождения

15.04.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1906

Отец: Цыпляков Иван Иванович

Мать: Цыплякова Васса Филинова

Город Баку , Азербайджан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Цыпляков Владимир Викторович

Мать ребёнка: Цыплякова Антонина

Город Баку , Азербайджан
Смерть
Неизвестно
Город Баку , Азербайджан
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