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(Плесовских) Наталья Афонасьевна

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1675 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Плесовских Афонасий Савельевич

Мать: Плесовских Анна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Савелей Яковлев сын Плесовских сказа... Показать все
Смерть
Неизвестно
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